IFARHU abre Centro Estudiantil en Darién para trámites y acceso a programas como el PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inauguró un Centro Estudiantil en la provincia de Darién, con el objetivo de brindar atención y orientación a estudiantes y acudientes en zonas de difícil acceso.
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Apoyo a beneficiarios de becas y PASE-U
El nuevo centro permitirá mejorar la atención a los beneficiarios de becas y programas como el PASE-U, uno de los principales apoyos económicos dirigidos a estudiantes en el país.
Las autoridades destacaron que esta iniciativa responde a la necesidad de garantizar que los estudiantes en regiones apartadas puedan acceder de manera más rápida y eficiente a los servicios del IFARHU.
Más acceso a oportunidades educativas
Con la habilitación de este espacio, el IFARHU busca fortalecer su presencia en la provincia, promoviendo el acceso equitativo a oportunidades educativas.
La entidad reiteró que continuará impulsando acciones para reducir las brechas de acceso y asegurar que más jóvenes puedan avanzar en su formación académica.