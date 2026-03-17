IFARHU abre Centro Estudiantil en Darién para trámites y acceso a programas como el PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) inauguró un Centro Estudiantil en la provincia de Darién, con el objetivo de brindar atención y orientación a estudiantes y acudientes en zonas de difícil acceso.

Con esta apertura, la institución busca acercar sus servicios a la comunidad estudiantil, facilitando la realización de trámites, consultas y el acceso a programas de apoyo educativo.

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Apoyo a beneficiarios de becas y PASE-U

El nuevo centro permitirá mejorar la atención a los beneficiarios de becas y programas como el PASE-U, uno de los principales apoyos económicos dirigidos a estudiantes en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2033726106314936668?s=20&partner=&hide_thread=false El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizó la apertura del Centro Estudiantil de Darién, un espacio destinado a brindar atención y orientación a estudiantes y acudientes del área de difícil acceso. pic.twitter.com/WF9Ib9ZhNM — IFARHU (@IFARHU) March 17, 2026

Las autoridades destacaron que esta iniciativa responde a la necesidad de garantizar que los estudiantes en regiones apartadas puedan acceder de manera más rápida y eficiente a los servicios del IFARHU.

Más acceso a oportunidades educativas

Con la habilitación de este espacio, el IFARHU busca fortalecer su presencia en la provincia, promoviendo el acceso equitativo a oportunidades educativas.

La entidad reiteró que continuará impulsando acciones para reducir las brechas de acceso y asegurar que más jóvenes puedan avanzar en su formación académica.