Pago del PASE-U 2026: IFARHU y MEDUCA avanza en validación de datos de matrícula

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) avanza en el proceso de validación de datos de los beneficiarios del programa PASE-U, con el objetivo de agilizar los pagos y garantizar mayor transparencia.
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Durante el encuentro se acordaron mecanismos de articulación interinstitucional para verificar los datos de matrícula de los estudiantes beneficiarios.
Objetivo: evitar errores y agilizar pagos
Esta validación busca:
- Garantizar que los datos de los estudiantes sean correctos
- Reducir inconsistencias en el sistema
- Optimizar los tiempos de pago
- Aumentar la transparencia del programa
Las autoridades destacaron que una información precisa permitirá que los desembolsos se realicen de manera más eficiente.
Impacto en estudiantes
El proceso es clave para asegurar que los estudiantes reciban el beneficio sin retrasos, fortaleciendo así la confianza en el programa PASE-U.
El IFARHU reiteró su compromiso de trabajar junto al MEDUCA para impulsar iniciativas que promuevan la permanencia escolar y reduzcan la deserción en el país.