Pago del PASE-U 2026: IFARHU y MEDUCA avanza en validación de datos de matrícula

IFARHU y MEDUCA avanza en validación de datos de matrícula

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) avanza en el proceso de validación de datos de los beneficiarios del programa PASE-U, con el objetivo de agilizar los pagos y garantizar mayor transparencia.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, sostuvo una reunión con directores provinciales del Ministerio de Educación (MEDUCA) de Herrera y Los Santos.

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Durante el encuentro se acordaron mecanismos de articulación interinstitucional para verificar los datos de matrícula de los estudiantes beneficiarios.

Objetivo: evitar errores y agilizar pagos

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Esta validación busca:

Garantizar que los datos de los estudiantes sean correctos

Reducir inconsistencias en el sistema

Optimizar los tiempos de pago

Aumentar la transparencia del programa

Las autoridades destacaron que una información precisa permitirá que los desembolsos se realicen de manera más eficiente.

Impacto en estudiantes

El proceso es clave para asegurar que los estudiantes reciban el beneficio sin retrasos, fortaleciendo así la confianza en el programa PASE-U.

El IFARHU reiteró su compromiso de trabajar junto al MEDUCA para impulsar iniciativas que promuevan la permanencia escolar y reduzcan la deserción en el país.