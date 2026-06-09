MEF impulsa nueva fase de capacitación en presupuesto basado en resultados

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), inició una nueva fase del Programa de Formación en Presupuesto basado en Resultados (PbR), con la participación de servidores públicos de seis instituciones estatales.

Esta capacitación busca fortalecer las habilidades técnicas de los funcionarios para vincular la planificación estratégica y el presupuesto con resultados concretos que beneficien a la población y aporten al desarrollo del país.

Durante la apertura del evento, el subdirector de la DIPRENA, Justo Botacio, destacó el impacto de este modelo en la administración estatal:

“Cada vez más instituciones están aplicando esta metodología y ya se observa una diferencia importante respecto a la forma tradicional de elaborar y ejecutar el presupuesto”, subrayó.

Botacio explicó que la implementación de este proceso avanza de manera gradual, por lo que instó a los participantes a continuar fortaleciendo sus conocimientos para impulsar la transformación de la gestión pública.

Asimismo, recordó que el PbR es un modelo de gestión consolidado y utilizado con éxito en varios países de América Latina y el Caribe, tales como México, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y República Dominicana.