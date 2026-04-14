Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 11:30

Metro de Panamá realiza primer recorrido de prueba del monorriel en Arraiján

El trayecto se realizó este lunes, desde el áreas de Patios y Talleres, indicó el Metro de Panamá.

Metro de Panamá realiza primer recorrido de prueba de la Línea 3. 

Metro de Panamá realiza primer recorrido de prueba de la Línea 3. 

@metrodepanama
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá alcanzó un avance histórico con el primer recorrido de prueba del monorriel de la Línea 3. El trayecto se realizó desde el área de Patios y Talleres hasta la estación de Ciudad del Futuro, permitiendo verificar el comportamiento del tren sobre los nuevos rieles de rodaje.

Progreso técnico y capacidad del sistema:

  • Infraestructura: Tras finalizar el tramo subterráneo a inicios de año, el proyecto avanza ahora en la instalación de sistemas electromecánicos, vigas de rodaje y protocolos de evacuación.
  • Flujo de pasajeros: La Línea 3 está diseñada para movilizar a más de 100,000 personas diariamente, con una capacidad máxima de 30,000 pasajeros por hora en ambos sentidos.
  • Flota: El sistema operará con un total de 26 trenes, garantizando una conexión segura, eficiente y confiable para los residentes de Panamá Oeste.

Esta fase de pruebas es fundamental para certificar la seguridad del sistema antes de su apertura oficial al público, marcando el inicio de la cuenta regresiva para la integración de Arraiján y La Chorrera con la red del Metro.

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