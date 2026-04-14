Metro de Panamá realiza primer recorrido de prueba del monorriel en Arraiján

El Metro de Panamá alcanzó un avance histórico con el primer recorrido de prueba del monorriel de la Línea 3. El trayecto se realizó desde el área de Patios y Talleres hasta la estación de Ciudad del Futuro, permitiendo verificar el comportamiento del tren sobre los nuevos rieles de rodaje.
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¡La Línea 3 sigue avanzando!— El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) April 14, 2026
El primer recorrido de prueba del monorriel, desde Patio y Talleres hasta Ciudad del Futuro, marca un nuevo hito en el avance del proyecto, reflejando el progreso hacia una infraestructura moderna y de alto nivel.
Este paso que se registró la… pic.twitter.com/mxfhfSQhUh