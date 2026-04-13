Panamá Nacionales -  13 de abril de 2026 - 15:08

Diputados supervisan avance de la Línea 3 del Metro de Panamá

Diputados recorren la Línea 3 del Metro de Panamá y destacan avances en la obra que beneficiará a más de 500 mil personas.

Diputados supervisan avance de la Línea 3 

Diputados supervisan avance de la Línea 3 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Diputados de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional de Panamá, junto a representantes de la bancada Vamos, realizaron un recorrido de inspección por el proyecto de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

La visita forma parte de las labores de fiscalización y seguimiento que llevan a cabo los diputados sobre proyectos de infraestructura de alto impacto en el país.

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Durante el recorrido, se constató que la Línea 3 mantiene avances en distintos frentes de trabajo.

Diputados supervisan avance de la Línea 3 del Metro

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En las últimas semanas, el proyecto ha registrado avances en la instalación de vigas de rodaje, especialmente en el área de la estación de Albrook, uno de los puntos clave de la obra.

Impacto para la población

La Línea 3 del Metro busca beneficiar a más de 500 mil personas, facilitando la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Se espera que esta infraestructura contribuya a:

  • Reducir los tiempos de traslado
  • Mejorar el acceso a empleos y centros educativos
  • Optimizar la conexión con distintos servicios
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