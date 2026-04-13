Diputados supervisan avance de la Línea 3 del Metro de Panamá

Diputados de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional de Panamá, junto a representantes de la bancada Vamos, realizaron un recorrido de inspección por el proyecto de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.

La visita forma parte de las labores de fiscalización y seguimiento que llevan a cabo los diputados sobre proyectos de infraestructura de alto impacto en el país.

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Durante el recorrido, se constató que la Línea 3 mantiene avances en distintos frentes de trabajo.

Diputados supervisan avance de la Línea 3 del Metro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043771110446248259?s=20&partner=&hide_thread=false Diputados de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la @asambleapa, y de la bancada @vamosporpanama, realizaron un recorrido por el proyecto de construcción de la Línea 3 de @elmetrodepanama, como parte de su labor de seguimiento.



La Línea 3 avanza en su… pic.twitter.com/b0bCezwheo — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

En las últimas semanas, el proyecto ha registrado avances en la instalación de vigas de rodaje, especialmente en el área de la estación de Albrook, uno de los puntos clave de la obra.

Impacto para la población

La Línea 3 del Metro busca beneficiar a más de 500 mil personas, facilitando la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Se espera que esta infraestructura contribuya a: