Diputados supervisan avance de la Línea 3 del Metro de Panamá

Diputados de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional de Panamá, junto a representantes de la bancada Vamos, realizaron un recorrido de inspección por el proyecto de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá.
Contenido relacionado: MEDUCA suspende las clases en partes de Veraguas, Bocas del Toro y Ngäbe Buglé
Durante el recorrido, se constató que la Línea 3 mantiene avances en distintos frentes de trabajo.
Diputados supervisan avance de la Línea 3 del Metro
En las últimas semanas, el proyecto ha registrado avances en la instalación de vigas de rodaje, especialmente en el área de la estación de Albrook, uno de los puntos clave de la obra.
Impacto para la población
La Línea 3 del Metro busca beneficiar a más de 500 mil personas, facilitando la movilidad entre Panamá Oeste y la ciudad capital.
Se espera que esta infraestructura contribuya a:
- Reducir los tiempos de traslado
- Mejorar el acceso a empleos y centros educativos
- Optimizar la conexión con distintos servicios