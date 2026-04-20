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Primer sorteo del Mega Bingo TV Mundial 2026 será este 23 de abril

Catibel Franco, gerente de los Bingos Nacionales, detalló que este jueves 23 de abril se realizará el Primer sorteo del Mega Bingo TV Mundial 2026. El segundo sorteo será el jueves 7 de mayo, el tercer sorteo el jueves 28 de mayo y el último bingo será el jueves 20 de agosto. El premio de los tres primeros sorteos serán 2 viajes, para dos personas cada uno, con todos los gastos pagos para ir a Nueva York a ver el juego de la Selección Nacional.