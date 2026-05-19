Más de 300 personas atendidas en Veraguas con la VII Jornada de Detección Temprana de Cáncer de Piel

Veraguas se convirtió el pasado fin de semana en el escenario de la séptima edición de la Jornada de Detección Temprana de Cáncer de Piel, organizada por Fundacáncer junto a la Asociación Nacional Contra el Cáncer (ANCEC), capítulo de Santiago, con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.

Durante la jornada, más de 300 personas acudieron para recibir atención médica gratuita enfocada en la revisión de manchas y lunares sospechosos. Un equipo conformado por 18 médicos, entre dermatólogos y residentes, contó también con la asistencia de estudiantes de medicina de la Universidad Latina y Columbus University, quienes participaron activamente en las evaluaciones, realizando además procedimientos quirúrgicos y la detección de lesiones que requerían atención inmediata.

Jornada de detección (1) Más de trecientas personas fueron atendidas de manera gratuita. Cortesía

La actividad representa la segunda jornada de este tipo desarrollada por Fundacáncer en lo que va del año 2026, como parte de su compromiso de acercar servicios de salud preventiva a diferentes comunidades del país. La organización informó que se prevé continuar realizando nuevas jornadas en otros puntos del territorio nacional, las cuales serán anunciadas próximamente a través de sus redes sociales.

Patricia Méndez Chiari, directora ejecutiva de Fundacáncer, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la cultura de prevención en la población. “Cada jornada representa una oportunidad para detectar a tiempo lesiones que podrían convertirse en cáncer de piel. Nuestro compromiso es seguir llevando estas iniciativas a más comunidades y crear conciencia sobre la importancia de revisar cualquier cambio en la piel”, expresó.

detección Jornada de detección temprana de cáncer de piel. Cortesía

Por su parte, Shariel Saldaña, de la Asociación Panameña de Dermatología, resaltó la relevancia de la detección temprana y la participación de los especialistas. “La prevención y el diagnóstico oportuno siguen siendo nuestras principales herramientas. Muchas veces una revisión a tiempo puede hacer una gran diferencia en la vida de un paciente”, señaló.

Con este esfuerzo conjunto, Fundacáncer y ANCEC reafirman su compromiso de continuar impulsando acciones de prevención y educación en salud, acercando atención especializada a las comunidades y promoviendo la importancia del cuidado de la piel y la detección temprana del cáncer.