Panamá Nacionales - 6 de abril de 2026

MEF alerta sobre información falsa del CEPANIM 2026

El MEF adelantó que el formulario que se habilitará en su sitio web será similar al utilizado anteriormente en el proceso del CEPADEM.

Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advierte a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa que incluye un supuesto "paso a paso" para el registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).

La institución aclaró que la fecha de habilitación del registro y el enlace oficial para acceder a la plataforma serán anunciados oportunamente y de forma exclusiva a través de sus canales de comunicación oficiales. Asimismo, el MEF adelantó que el formulario que se habilitará en su sitio web será similar al utilizado anteriormente en el proceso del CEPADEM.

El ministerio exhorta a los jubilados y beneficiarios a informarse únicamente mediante las cuentas verificadas de la institución y a evitar la difusión de contenido no verificado para frenar la cadena de desinformación.

Pasos para verificar si es beneficiario del CEPADEM

  • Acceda al portal oficial: Ingrese al sitio web https://www.mef.gob.pa/.
  • Localice la sección de consulta: Diríjase al apartado de Documentos, haga clic en la opción Otros y seleccione la sección de Listado de CEPADEM.
  • Agende su cita: Si se encuentra en el sistema, llame al teléfono 506-6100 para solicitar una cita y programar la fecha de retiro de su cheque.

El MEF reiteró que el pago se efectuará únicamente a las personas confirmadas en el listado oficial para la entrega de su certificado.

Seguir leyendo

Gobierno impone restricciones de gasto: limita combustible, viajes y viáticos

MEF disolverá 26 mil personas jurídicas en Panamá antes del 31 de marzo

Pago de quincena marzo 2026: servidores públicos del grupo 3 cobran este lunes

Recomendadas

Más Noticias