MEF alerta sobre información falsa del CEPANIM 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advierte a la ciudadanía sobre la circulación de información falsa que incluye un supuesto "paso a paso" para el registro del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM).
El ministerio exhorta a los jubilados y beneficiarios a informarse únicamente mediante las cuentas verificadas de la institución y a evitar la difusión de contenido no verificado para frenar la cadena de desinformación.
Pasos para verificar si es beneficiario del CEPADEM
- Acceda al portal oficial: Ingrese al sitio web https://www.mef.gob.pa/.
- Localice la sección de consulta: Diríjase al apartado de Documentos, haga clic en la opción Otros y seleccione la sección de Listado de CEPADEM.
- Agende su cita: Si se encuentra en el sistema, llame al teléfono 506-6100 para solicitar una cita y programar la fecha de retiro de su cheque.
El MEF reiteró que el pago se efectuará únicamente a las personas confirmadas en el listado oficial para la entrega de su certificado.