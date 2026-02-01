Panamá Nacionales -  1 de febrero de 2026 - 15:19

Choque en la vía Transístmica: conductor pierde el control a alta velocidad

Cámaras de San Miguelito captaron un accidente en la vía Transístmica, donde un conductor perdió el control y casi atropella a una persona.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un conductor que se desplazaba a alta velocidad perdió el control de su vehículo y estuvo a punto de atropellar a una persona, antes de colisionar contra otro automóvil en la vía Transístmica.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación de San Miguelito, cuyas imágenes muestran el momento en que el auto se desvía repentinamente, generando una situación de alto riesgo para peatones y otros conductores.

Prueba de alcoholemia al conductor dentro del límite permitido

Tras el incidente, las autoridades realizaron la prueba de alcoholemia al conductor involucrado, la cual arrojó resultados dentro de los límites permitidos, según el informe oficial.

Debido a los múltiples daños mecánicos ocasionados por el impacto, ambos vehículos fueron removidos en grúa para permitir el restablecimiento del tránsito en la zona.

Llamado a la conducción responsable

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, especialmente en vías de alto flujo como la Transístmica, ya que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito en el país.

