SINAPROC y Bomberos rescatan a mujer lesionada en el cerro La Silla, Valle de Antón

Personal voluntario del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) , en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), atendió una emergencia registrada en la cima del cerro La Silla, en el Valle de Antón, provincia de Coclé.

Según el informe preliminar, una mujer de 47 años sufrió una lesión en el tobillo, lo que le impidió continuar el descenso por sus propios medios.

SINAPROC y Bomberos atendieron la emergencia en el cerro La Silla

Los especialistas en rescate y primeros auxilios brindaron atención inmediata en el lugar, aplicando los protocolos de primeros auxilios, con el fin de estabilizar a la paciente y garantizar su seguridad durante la atención.

Las autoridades reiteraron la importancia de tomar medidas de prevención al realizar actividades de senderismo, como utilizar calzado adecuado, hidratarse correctamente y avisar sobre la ruta a seguir.