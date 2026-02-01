Mercado de Mariscos cerrará este lunes 2 de febrero por limpieza profunda

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado todo el día este lunes 2 de febrero de 2026, debido a labores de limpieza profunda como parte del mantenimiento periódico de estas instalaciones.
Contenido relacionado: Alcaldía de La Chorrera emite regulación para locales de venta de licor ante incremento de riñas
Reapertura y horarios del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri
La Alcaldía detalló que ambos mercados reabrirán en sus horarios regulares los días siguientes a las jornadas de mantenimiento:
Mercado San Felipe Neri
- Martes 10 de febrero
- Secciones de alimentos: 5:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Fondas: 5:00 a.m. a 2:00 p.m.
Mercado de Mariscos
- Martes 3 de febrero
- Minoristas: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Mayoristas: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Restaurantes y cevicherías: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Llamado a la ciudadanía
La Alcaldía de Panamá recomendó a compradores, comerciantes y visitantes tomar las previsiones necesarias y programar sus compras conforme al calendario anunciado, destacando que estas labores buscan garantizar la higiene y seguridad alimentaria de los usuarios.