Mercado de Mariscos cerrará este lunes 2 de febrero por limpieza profunda

La Alcaldía de Panamá informó que el Mercado de Mariscos permanecerá cerrado todo el día este lunes 2 de febrero de 2026, debido a labores de limpieza profunda como parte del mantenimiento periódico de estas instalaciones.

De igual forma, la entidad anunció que el Mercado San Felipe Neri cerrará el lunes 9 de febrero, para cumplir con el calendario mensual de hidrolavado, desinfección y fumigación, ejecutado por la Dirección de Mercados Municipales en los centros de expendio de productos alimenticios bajo su administración.

Reapertura y horarios del Mercado de Mariscos y San Felipe Neri

La Alcaldía detalló que ambos mercados reabrirán en sus horarios regulares los días siguientes a las jornadas de mantenimiento:

Mercado San Felipe Neri

Martes 10 de febrero

Secciones de alimentos: 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fondas: 5:00 a.m. a 2:00 p.m.

Mercado de Mariscos

image

Martes 3 de febrero

Minoristas: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Mayoristas: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.

Restaurantes y cevicherías: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Llamado a la ciudadanía

La Alcaldía de Panamá recomendó a compradores, comerciantes y visitantes tomar las previsiones necesarias y programar sus compras conforme al calendario anunciado, destacando que estas labores buscan garantizar la higiene y seguridad alimentaria de los usuarios.