Suspenden zarpes hacia Isla Iguana por fuertes brisas, informa SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que los zarpes hacia Isla Iguana, en la provincia de Los Santos, se mantienen suspendidos debido a la fuerte brisa que se registra en el área marítima.

La medida se adopta como acción preventiva para garantizar la seguridad de visitantes, operadores turísticos y residentes, ante las condiciones climáticas adversas que podrían representar un riesgo durante la navegación.

El SINAPROC exhortó a la ciudadanía a acatar las indicaciones de las autoridades, evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, donde se informará oportunamente sobre la reanudación de los zarpes.

Las autoridades recordaron que este tipo de decisiones busca prevenir accidentes marítimos, especialmente en áreas turísticas frecuentadas por embarcaciones menores.