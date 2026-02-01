Suspenden zarpes hacia Isla Iguana por fuertes brisas, informa SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que los zarpes hacia Isla Iguana, en la provincia de Los Santos, se mantienen suspendidos debido a la fuerte brisa que se registra en el área marítima.
SINAPROC mantiene suspendidos los zarpes hacia Isla Iguana
El SINAPROC exhortó a la ciudadanía a acatar las indicaciones de las autoridades, evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, donde se informará oportunamente sobre la reanudación de los zarpes.
Las autoridades recordaron que este tipo de decisiones busca prevenir accidentes marítimos, especialmente en áreas turísticas frecuentadas por embarcaciones menores.