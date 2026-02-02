Panamá Nacionales -

Cuatro personas resultaron lesionadas tras colisión múltiple en Hato Montaña

Unas cuatro personas resultaron lesionadas tras una colisión múltiple registrada la mañana de este lunes a la altura de Hato Montaña, en dirección al interior del país. Un bus con 24 niños que se dirigían a un campamento de verano se vio involucrado en el hecho, el cual aparentemente se produjo cuando se reventó la llanta de un auto tipo sedán, el cual impactó a otros autos.