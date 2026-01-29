Asamblea Nacional suspende sesión del Pleno por fallas eléctricas

La Asamblea Nacional informó que la sesión del Pleno programada para este 29 de enero fue suspendida debido a inconvenientes técnicos ocasionados por fluctuaciones en el suministro eléctrico.

Asamblea Nacional suspende sesión del Pleno por fallas en el suministro eléctrico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016914159204467155?s=20&partner=&hide_thread=false La @asambleapa comunicó que la sesión del Pleno de este 29 de enero fue suspendida debido a inconvenientes técnicos ocasionados por fluctuaciones en el suministro eléctrico. pic.twitter.com/d1ExHZrwuo — Telemetro Reporta (@TReporta) January 29, 2026

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó al no poder garantizar la transmisión de la sesión, tal como lo establece el artículo 90 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el cual exige la publicidad y transmisión de las sesiones plenarias.

La entidad señaló que las fallas eléctricas afectaron los sistemas técnicos necesarios para la transmisión, lo que impidió el desarrollo normal de la jornada legislativa. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha informado una nueva fecha para la reanudación de la sesión suspendida.