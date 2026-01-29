Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 11:52

Asamblea Nacional suspende sesión del Pleno por fallas eléctricas

La Asamblea Nacional suspendió la sesión del Pleno, debido a fluctuaciones en el suministro eléctrico que impidieron la transmisión obligatoria.

Noemí Ruíz
La Asamblea Nacional informó que la sesión del Pleno programada para este 29 de enero fue suspendida debido a inconvenientes técnicos ocasionados por fluctuaciones en el suministro eléctrico.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó al no poder garantizar la transmisión de la sesión, tal como lo establece el artículo 90 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el cual exige la publicidad y transmisión de las sesiones plenarias.

La entidad señaló que las fallas eléctricas afectaron los sistemas técnicos necesarios para la transmisión, lo que impidió el desarrollo normal de la jornada legislativa. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha informado una nueva fecha para la reanudación de la sesión suspendida.

