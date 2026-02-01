Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre política, labor de la Asamblea y contrato de Panama Ports Company

Este domingo en Debate Abierto conversamos con el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, quien evaluó el manejo de las tensiones con la administración de Donald Trump, la adhesión de Brasil al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y el contrato con Panama Ports Company (PPC) negociado bajo su administración. Por su parte, los abogados Pedro Meilán y Marco Austin, dieron sus opiniones sobre el contrato de PPC. Mientras que los diputado Luis Duke de la Coalición Vamos y Luis Eduardo Camacho de Realizando Metas, reaccionan a las últimas acciones de la Asamblea Nacional. A su vez, el analista internacional Daniel Zovatto, realizó una análisis del acontecer mundial. Por último, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justica (CSJ), Arturo Hoyos, explicó los principales desafíos de la justicia panameña.