Boletos de 60 dólares para el Mundial 2026: FEPAFUT explica cómo se distribuirán en Panamá

El Departamento de Mercadeo de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) brindó detalles cruciales sobre la adquisición de entradas para la próxima Copa Mundial 2026 , en medio de una gran expectativa por los denominados "boletos de 60 dólares" .

La institución reiteró que el único canal de venta oficial para el público general es la plataforma de la FIFA. Esta aclaración busca proteger al consumidor y evitar que los fanáticos caigan en estafas a través de páginas no autorizadas.

Mundial 2026: distribución de la categoría básica a barras organizadas

Ana Carolina Redondo, representante de la FEPAFUT, explicó que la FIFA denominó a estas entradas económicas como "boletos de grada básica". En un gesto de reconocimiento a la fidelidad de los aficionados que viajan al extranjero, la federación decidió que estos cupos serán distribuidos exclusivamente a través de las dos barras que históricamente han acompañado a la Selección Nacional: La Legión y la Extrema Roja.

Aunque la distribución de boletos de 60 dólares sea limitada a las barras, el resto de la fanaticada deberá gestionar sus entradas directamente con el mecanismo oficial de la FIFA para asegurar su presencia en los partidos de la "marea roja".

Protección al consumidor y agencias autorizadas

La FEPAFUT destacó la importancia de trabajar en conjunto con instituciones como la ACODECO y la ATP para salvaguardar los derechos de los viajeros panameños. Se instó a los fanáticos que deseen adquirir paquetes de viaje a verificar el listado oficial de agencias autorizadas y correctamente registradas.