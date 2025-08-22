El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá ( UTP ) en Coclé celebró este jueves 21 de agosto la graduación de 85 nuevos profesionales correspondientes a la promoción 2024.

UTP Coclé gradúa a 85 nuevos profesionales de la promoción 2024

La ceremonia estuvo presidida por la rectora de la UTP, Ángela Laguna, quien juramentó a los egresados de las distintas facultades.

Durante el acto, fue reconocido el estudiante Alvis Leonel Sánchez Morán, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC), por haber obtenido el mayor índice académico de la promoción.