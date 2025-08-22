Coclé Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 15:57

UTP Coclé gradúa a 85 nuevos profesionales de la promoción 2024

El Centro Regional de la UTP en Coclé graduó a 85 profesionales de la promoción 2024. El estudiante Alvis Sánchez obtuvo el mayor índice académico.

UTP Coclé gradúa a 85 nuevos profesionales 

UTP Coclé gradúa a 85 nuevos profesionales 

@UTP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en Coclé celebró este jueves 21 de agosto la graduación de 85 nuevos profesionales correspondientes a la promoción 2024.

UTP Coclé gradúa a 85 nuevos profesionales de la promoción 2024

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958989336352858425&partner=&hide_thread=false

La ceremonia estuvo presidida por la rectora de la UTP, Ángela Laguna, quien juramentó a los egresados de las distintas facultades.

Durante el acto, fue reconocido el estudiante Alvis Leonel Sánchez Morán, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC), por haber obtenido el mayor índice académico de la promoción.

En esta nota:
Seguir leyendo

Partido Panameñista prepara convención tras fallo del Tribunal Electoral

Educación y desarrollo en América Latina y el Caribe: eje del PARLATINO

Pago del bono a jubilados y pensionados no depende de la CSS, aclara director Dino Mon

Recomendadas

Más Noticias