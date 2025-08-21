Panamá Este Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 10:31

Pacora se queda sin agua: planta del IDAAN detiene servicio por aumento del río

El IDAAN informó que la planta de Pacora, en Panamá Este, detuvo su operación debido a la crecida del río que impide el proceso de potabilización.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Pacora, ubicada en Panamá Este, ha suspendido sus operaciones debido a la crecida del río, que arrastra basura y sedimentos, afectando el proceso de potabilización.

La suspensión es necesaria para garantizar la calidad del servicio y evitar posibles afectaciones en el suministro de agua potable a la población de la zona. El IDAAN mantiene un monitoreo constante de la situación y anunció que informará a la ciudadanía sobre la reanudación de la operación tan pronto las condiciones lo permitan.

