Pacora se queda sin agua: planta del IDAAN detiene servicio por aumento del río

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Pacora, ubicada en Panamá Este, ha suspendido sus operaciones debido a la crecida del río, que arrastra basura y sedimentos, afectando el proceso de potabilización.
IDAAN: Crecida del río obliga a suspender operaciones en planta potabilizadora de Pacora
La suspensión es necesaria para garantizar la calidad del servicio y evitar posibles afectaciones en el suministro de agua potable a la población de la zona. El IDAAN mantiene un monitoreo constante de la situación y anunció que informará a la ciudadanía sobre la reanudación de la operación tan pronto las condiciones lo permitan.