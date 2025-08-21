Pacora se queda sin agua: planta del IDAAN detiene servicio por aumento del río

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora de Pacora, ubicada en Panamá Este, ha suspendido sus operaciones debido a la crecida del río, que arrastra basura y sedimentos, afectando el proceso de potabilización.

IDAAN: Crecida del río obliga a suspender operaciones en planta potabilizadora de Pacora

Panamá Este: La planta potabilizadora de Pacora ha suspendido operación por la crecida del río, que arrastra basura y sedimentos. Esto impide el proceso de potabilización y obliga a detener la producción para garantizar la calidad del servicio.@311Panama pic.twitter.com/AAKW92pI2W — IDAAN (@IDAANinforma) August 21, 2025

La suspensión es necesaria para garantizar la calidad del servicio y evitar posibles afectaciones en el suministro de agua potable a la población de la zona. El IDAAN mantiene un monitoreo constante de la situación y anunció que informará a la ciudadanía sobre la reanudación de la operación tan pronto las condiciones lo permitan.