Los Santos Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 07:56

MEDUCA suspende clases en Tonosí por fuertes lluvias e inundaciones

El MEDUCA suspendió clases este lunes 27 de octubre en Tonosí, Los Santos, por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en la región.

MEDUCA suspende clases en Tonosí

MEDUCA suspende clases en Tonosí

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que las clases han sido suspendidas este lunes 27 de octubre en los centros educativos del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, debido a las fuertes lluvias e inundaciones registradas en la región durante las últimas horas.

MEDUCA suspendió clases este lunes 27 de octubre en Tonosí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982600117032308922&partner=&hide_thread=false

La Dirección Regional de Educación de Los Santos recomendó a la comunidad educativa seguir todas las medidas de seguridad y mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por las autoridades e instituciones de emergencia.

El MEDUCA reiteró que la protección y bienestar de los estudiantes, docentes y familias es su principal prioridad, por lo que las clases se retomarán una vez se garanticen las condiciones de seguridad necesarias en las zonas afectadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT habilita registro en línea para boletas de papel: así puedes ingresarlas digitalmente

Día del estudiante: Estudiante fue presidente de Panamá por un día

SINAPROC activa Centro de Operaciones de Emergencias en Veraguas por lluvias en Mariato

Recomendadas

Más Noticias