MEDUCA suspende clases en Tonosí por fuertes lluvias e inundaciones

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que las clases han sido suspendidas este lunes 27 de octubre en los centros educativos del distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, debido a las fuertes lluvias e inundaciones registradas en la región durante las últimas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982600117032308922&partner=&hide_thread=false Las autoridades anuncian que las clases han sido suspendidas este lunes 27 de octubre en los centros educativos afectados por las fuertes lluvias e inundaciones registradas en el distrito de Tonosí. pic.twitter.com/LM7ahtAD6m — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2025

La Dirección Regional de Educación de Los Santos recomendó a la comunidad educativa seguir todas las medidas de seguridad y mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por las autoridades e instituciones de emergencia.

El MEDUCA reiteró que la protección y bienestar de los estudiantes, docentes y familias es su principal prioridad, por lo que las clases se retomarán una vez se garanticen las condiciones de seguridad necesarias en las zonas afectadas.