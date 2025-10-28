Sorteo miercolito Entretenimiento -  28 de octubre de 2025 - 10:46

Mira la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 29 de octubre de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 29 de octubre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Ana Canto
Por Ana Canto

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 29 de octubre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premios económicos del juego.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5, 2, 4 y 6.

Pirámide de Chakatín del miércoles 29 de octubre de 2025.

¿Qué números le gustan a Chakatin para el sorteo miercolito del 29 de octubre de 2025?

A Chakatín para este sorteo le gustan mucho los números: 54-56-44 ¿A ti cuáles te gustan?

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 29 de octubre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 29 de octubre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 29 de octubre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

