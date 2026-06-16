Policía Nacional ubica y captura a tres hombres buscados por delitos sexuales

Tres hombres presuntamente vinculados a delitos contra la integridad y la libertad sexual fueron aprehendidos por unidades de la Policía Nacional durante diversos operativos realizados en el corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé.

Las acciones forman parte de las estrategias de seguridad y de las diligencias coordinadas para ubicar a personas requeridas por las autoridades judiciales.

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De acuerdo con el informe policial, los operativos se desarrollaron en distintos puntos del corregimiento con el objetivo de dar cumplimiento a órdenes de aprehensión relacionadas con investigaciones por delitos sexuales. Las autoridades no revelaron mayores detalles sobre los casos debido al proceso investigativo en curso.

Serán puestos a órdenes de las autoridades competentes

Tras su aprehensión, los tres hombres fueron remitidos ante las autoridades correspondientes para continuar con los trámites judiciales establecidos por la ley.

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Corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar las responsabilidades de cada uno dentro de los procesos que se mantienen abiertos.

Policía Nacional mantiene acciones de seguridad

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos en distintos puntos del país para ubicar a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Asimismo, hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas que permitan combatir los delitos y garantizar la convivencia pacífica en las comunidades.