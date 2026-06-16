Revelan lista de reos evadidos de La Joyita que siguen prófugos

Las autoridades de seguridad dieron a conocer la lista de privados de libertad que permanecen evadidos del Centro Penitenciario La Joyita y que continúan siendo buscados por los organismos de investigación del país.

De acuerdo con la información oficial, los prófugos enfrentan condenas o procesos judiciales por diversos delitos, entre ellos homicidio, robo, narcotráfico, posesión ilícita de armas de fuego y otros hechos vinculados a actividades criminales.

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Los estamentos de seguridad mantienen operativos de inteligencia, verificación y seguimiento para lograr la ubicación y captura de los evadidos. Las autoridades reiteraron que estas personas son requeridas por la justicia panameña y solicitaron la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Prófugos de La Joyita figuran en delitos de alto impacto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066674488171717046?s=20&partner=&hide_thread=false Autoridades compartieron la lista de reos que permanecen evadidos del Centro Penitenciario La Joyita, y mantienen condenas por robo, homicidio, narcotráfico, drogas y posesión ilícita de armas de fuego. pic.twitter.com/05JVQQqcb3 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026

Según los registros oficiales, varios de los reos prófugos cumplen condenas o enfrentan procesos por delitos considerados de alto impacto para la seguridad pública.

Entre los cargos figuran homicidio, delitos relacionados con drogas, robo agravado, narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

Piden colaboración ciudadana

Las autoridades recordaron que cualquier información relacionada con la ubicación de personas requeridas por la justicia puede ser comunicada a través de los canales oficiales habilitados para denuncias ciudadanas.

Asimismo, recalcaron que las investigaciones continúan activas y que se mantienen coordinaciones entre distintos organismos de seguridad para lograr la recaptura de los evadidos.

Refuerzan medidas de seguridad penitenciaria

Tras los casos de evasión registrados en el sistema penitenciario, las autoridades han señalado que se han fortalecido los controles de seguridad, vigilancia y monitoreo en los centros de reclusión del país.

Estas acciones buscan prevenir nuevas fugas y garantizar el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales de justicia.