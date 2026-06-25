Panameños podrían ingresar a EE.UU. sin visa: EE.UU. evalúa posible exención

Las autoridades de Estados Unidos están evaluando la posibilidad de que los ciudadanos panameños puedan ingresar a ese país sin necesidad de visa de turista , según informó el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.

El diplomático explicó que el proceso aún se encuentra en fase de revisión técnica y coordinación interinstitucional, por lo que no se trata de una medida inmediata.

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Panamá sin visa: proceso aún en evaluación

Cabrera aclaró que la eventual eliminación del requisito de visa no ocurrirá en el corto plazo, ya que implica el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Las autoridades de Estados Unidos continúan evaluando en una mesa la posibilidad de que los panameños no requieran visa de turista para ingresar a ese país, así lo dio a conocer el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera.



“Es algo que no va a ser hoy ni va a ser… pic.twitter.com/CJz14RMX0s — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

“Es algo que no va a ser hoy ni va a ser mañana, demora un poquito de tiempo…”, señaló el embajador. “Es algo que no va a ser hoy ni va a ser mañana, demora un poquito de tiempo…”, señaló el embajador.

El funcionario explicó que existe una “mesa de trabajo” en la que participan diferentes agencias y ministerios encargados de evaluar los criterios necesarios para una eventual elegibilidad.

Coordinación entre múltiples entidades

De acuerdo con el embajador, el proceso involucra a distintos departamentos y ministerios de ambos países, que deben asegurar el cumplimiento de los requisitos antes de avanzar hacia cualquier decisión.

La evaluación forma parte de un esquema técnico en el que cada institución tiene responsabilidades específicas dentro del proceso.

Tema genera expectativa en Panamá

La posibilidad de que Panamá pueda ingresar al programa de exención de visas ha generado interés en la población, debido al impacto que tendría en el turismo, los viajes de negocios y los intercambios académicos.

Sin embargo, las autoridades han reiterado que se trata de un proceso de largo plazo y sujeto a evaluaciones técnicas.