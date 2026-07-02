Panamá Entrevistas -

Destacan avances de la cirugía robótica en Ciudad de la Salud y el interior del país

El doctor Miguel Cáceres, destacó que actualmente la Ciudad de la Salud cuenta con cuatro robots para cirugías y la incorporación de uno en la provincia de Chiriquí, para la realización de cirugías de mayor precisión en varias especialidades. Cáceres también destacó que los médicos panameños están siendo capacitados en este tipo de cirugías en el país sin tener que salir al exterior.