Recapturan a prófugo de La Joyita en San Miguelito tras operativo policial

Unidades de la Policía Nacional lograron la ubicación y recaptura de José Nicolás López Algandona, quien figuraba en la lista de personas prófugas del centro penitenciario La Joyita. La acción policial se desarrolló en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en el distrito de San Miguelito.
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Tras su captura, López Algandona fue puesto bajo custodia para los trámites correspondientes y su retorno al sistema penitenciario.
Continúan operativos contra personas requeridas
La Policía Nacional mantiene acciones permanentes para ubicar a personas requeridas por las autoridades judiciales y a individuos evadidos de centros penitenciarios del país.
Estas operaciones forman parte de las estrategias de seguridad destinadas a fortalecer el cumplimiento de las órdenes judiciales y reducir la impunidad.
Investigación continúa por prófugos de La Joyita
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que el individuo permanecía oculto ni sobre el tiempo que llevaba prófugo.
Se espera que en las próximas horas se conozca información adicional sobre el caso.