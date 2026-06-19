Recapturan a prófugo de La Joyita que era buscado en Pan de Azúcar.

Irving Xavier Rodríguez Rivas, uno de los reos que permanecía prófugo tras la reciente fuga masiva de La Joyita, fue recapturado por la Policía Nacional durante un operativo en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Amelia Denis de Icaza (San Miguelito).