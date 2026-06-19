Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 10:14

Recapturan a prófugo de La Joyita que era buscado en Pan de Azúcar

Irving Xavier Rodríguez Rivas, uno de los reos que permanecía prófugo de La Joyita, fue recapturado por la Policía Nacional.

Recapturan a prófugo de La Joyita que era buscado en Pan de Azúcar.

Recapturan a prófugo de La Joyita que era buscado en Pan de Azúcar.

MINGOB
Ana Canto
Por Ana Canto

Irving Xavier Rodríguez Rivas, uno de los reos que permanecía prófugo tras la reciente fuga masiva de La Joyita, fue recapturado por la Policía Nacional durante un operativo en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Amelia Denis de Icaza (San Miguelito).

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