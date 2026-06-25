Terremotos en Venezuela: reportan saqueos en comercios de La Guaira mientras continúan los rescates

La situación de emergencia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el miércoles ha derivado en reportes de saqueos en algunos comercios de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.
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Terremoto en Venezuela: La Guaira, entre las zonas más golpeadas
La Guaira ha sido identificada por las autoridades venezolanas como una de las regiones con mayores afectaciones tras los terremotos, que provocaron el colapso de edificios, daños en viviendas y fallas en servicios básicos.
La emergencia ha complicado las labores de seguridad y vigilancia en varios sectores, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.
Videos e imágenes circulan en redes sociales
Usuarios en redes sociales han compartido fotografías y videos que muestran daños en establecimientos comerciales y presuntos actos de saqueo en algunas áreas afectadas.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial sobre la cantidad de comercios afectados ni sobre posibles detenciones relacionadas con estos incidentes.
Autoridades mantienen operativos
Mientras continúan las labores de rescate y atención a las víctimas, organismos de seguridad permanecen desplegados en distintas zonas para apoyar las tareas de emergencia y preservar el orden público.
Las autoridades han pedido a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada.
Información en desarrollo
Los reportes sobre saqueos continúan siendo evaluados por las autoridades competentes. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la situación en La Guaira y otras localidades afectadas por los terremotos.