Terremotos en Venezuela: reportan saqueos en comercios de La Guaira mientras continúan los rescates

En medio de la emergencia por los terremotos en Venezuela, se reportaron saqueos EFE/ Rayner Peña R

La situación de emergencia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el miércoles ha derivado en reportes de saqueos en algunos comercios de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

Imágenes difundidas muestran una sucursal de Farmatodo en Catia La Mar aparentemente vacía luego de que personas ingresaran al establecimiento en medio del caos provocado por el desastre natural.

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Terremoto en Venezuela: La Guaira, entre las zonas más golpeadas

La Guaira ha sido identificada por las autoridades venezolanas como una de las regiones con mayores afectaciones tras los terremotos, que provocaron el colapso de edificios, daños en viviendas y fallas en servicios básicos.

Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. EFE/ Ronald Pena R.

La emergencia ha complicado las labores de seguridad y vigilancia en varios sectores, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Videos e imágenes circulan en redes sociales

Usuarios en redes sociales han compartido fotografías y videos que muestran daños en establecimientos comerciales y presuntos actos de saqueo en algunas áreas afectadas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un balance oficial sobre la cantidad de comercios afectados ni sobre posibles detenciones relacionadas con estos incidentes.

Autoridades mantienen operativos

Captura de pantalla que muestra a personas haciendo saqueos a un establecimiento comercial este jueves, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

Mientras continúan las labores de rescate y atención a las víctimas, organismos de seguridad permanecen desplegados en distintas zonas para apoyar las tareas de emergencia y preservar el orden público.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada.

Información en desarrollo

Los reportes sobre saqueos continúan siendo evaluados por las autoridades competentes. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la situación en La Guaira y otras localidades afectadas por los terremotos.