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Aprehenden a los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade

Los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade fueron aprehendidos esta mañana durante allanamientos en sus residencias, en medio de una investigación por el presunto delito contra la administración pública, en modalidad de peculado, en el manejo de fondos provenientes del seguro educativo, que fueron asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) entre los años 2019-2023.