Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 13:43

SINAPROC emite recomendaciones para evitar incidentes con cocodrilos en Panamá

El SINAPROC informó que es indispensable que las personas eviten a toda costa alimentar a los cocodrilos.

Recomendaciones para evitar a los cocodrilos. 

Recomendaciones para evitar a los cocodrilos. 

MIAMBIENTE
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes con cocodrilos en zonas acuáticas y terrestres del país, tras recibir diversos reportes de avistamientos por parte de la ciudadanía.

Recomendaciones del SINAPROC

  • Evitar nadar y bucear en aguas donde podrían vivir cocodrilos.
  • No provocar, acosar ni interferir en su habitad.
  • Evitar alimentarlos
  • No acercarse a la orilla de los ríos, ni agitar el agua al caminar.
  • Evitar lugares donde los animales y ganado beban agua.
  • Durante la pesca, mantenerse a un mínimo de 5 metros de la orilla del cuerpo de agua.
  • Acampar al menos a 50 metros de la orilla del cuerpo de agua.
  • Desechar los restos de comida alejarlos del campamento.

Para reportes, puede llamar a las líneas de emergencia: 520-4426 / 6998-4809

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029661893762093380&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Mujer fallece ahogada en Santa Fe tras volcarse una embarcación

Policía Nacional e inDrive coordinan acciones para mejorar la seguridad

MINSA recomienda despido tras agresión a ciudadano en centro de salud

Recomendadas

Más Noticias