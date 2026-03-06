SINAPROC emite recomendaciones para evitar incidentes con cocodrilos en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes con cocodrilos en zonas acuáticas y terrestres del país, tras recibir diversos reportes de avistamientos por parte de la ciudadanía.
El @Sinaproc_Panama emite recomendaciones para prevenir incidentes con cocodrilos, ante reportes recibidos.— Telemetro Reporta (@TReporta) March 5, 2026
Insta a mantener la calma, no acercarse ni alimentar al animal, evitar zonas de riesgo, evitar nadar o caminar cerca de ríos, lagos o manglares, y realizar el reporte de… pic.twitter.com/Q0qcMtWsfr