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Subadministradora del Canal brindan detalles sobre avances del proyecto de Río Indio

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, brindó detalles sobre los avances con relación al proyecto de Río Indio, señalando que ya se logró establecer las reglas de compensación a las familias que serán reubicadas. También hizo referencia al aumento en el tránsito de buques por la vía interoceánica producto del cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto en Medio Oriente y sobre el último arbitraje de GUPC contra el Canal que debe culminar esta semana.