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Más de 400 comercios han sido identificados realizando venta de lotería clandestina

El director de la Lotería Nacional de Beneficencia, Isidro Carbonell, informó que se han identificado más de 400 comercios realizando venta de lotería clandestina, explicó qué tipo de comercios han incurrido en este delito, y cómo se aplican las ventas controladas. Recordó que existen premios incentivos que pueden llegar hasta 23,000 dólares por un mismo billete, con series y folios que pagan hasta 15,000 dólares adicionales.