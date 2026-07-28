Panamá Entrevistas -

Vamos espera respaldo de todas las bancadas en reforma al sistema de energía

La diputada de Vamos, Yamireliz Chong, dijo que se espera contar con el respaldo de las distintas bancadas y sectores interesados en mejorar la ley que rige el sistema de energía de Panamá, dejando de lado los intereses políticos, pensando en mejorar la calidad de vida de la población. Detalló que se busca una reforma integral que contemple la separación de la distribución y la comercialización, con opciones para elegir de los clientes.