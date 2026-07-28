Panamá Entrevistas -

Panameño que participa en la guerra en Ucrania brinda su testimonio

Ronnie González Castillo es un panameño que participa en la guerra de Ucrania, quien luego de las denuncias sobre reclutamientos, aclaró que él sí conocía cuál sería la labor que realizaría, y cómo fue el proceso para llegar a ese país. Explicó a qué obedeció su decisión, experiencia en combate y losmensajes que ha intercambiado con otros panameños que desean tomar una decisión similar.