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Ministra Lucy Molinar habla sobre la red de diplomas falsos y crisis en la Unachi

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que la cifra de docentes que han renunciado y abandonado sus puestos por los diplomas falsos se ha duplicado. También reveló que conversó con la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, sobre la crisis financiera que atraviesa esa casa de estudios superiores. Además, detalló los avances en el sistema educativo con las pruebas diagnósticas, el Festival de Cuentos y la Escuela para Padres.