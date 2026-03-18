Panamá Economía -  18 de marzo de 2026 - 09:06

Panamá podrá acceder a $12 mil millones para cubrir liquidez del Estado

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó un decreto que permite al MEF gestionar financiamiento para cubrir necesidades de liquidez del Estado.

Panamá accederá a $12 mil millones para liquidez del Estado

Panamá accederá a $12 mil millones para liquidez del Estado

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el Decreto No.1-26, que modifica disposiciones previas y preautoriza a la República de Panamá a gestionar estructuras de financiamiento para cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado.

Autorización de financiamiento

El decreto permite al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) suscribir acuerdos con entidades financieras locales e internacionales por un monto acumulado y rotativo de hasta 12 mil millones de dólares.

Estas operaciones podrán ejecutarse en función de las condiciones favorables del mercado, según lo establecido en la normativa.

Objetivo de la medida en Panamá

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De acuerdo con el MEF, esta estrategia permitirá:

  • Cubrir necesidades estacionales de liquidez
  • Cumplir con obligaciones del Estado
  • Ejecutar operaciones de manejo de pasivos

Continuidad de estrategia financiera

La medida modifica el Decreto de Gabinete N°.33 de 6 de agosto de 2024 y el Decreto N°.7 de 4 de febrero de 2025, dando continuidad a una política financiera que busca optimizar la gestión de recursos del Estado.

Beneficios señalados por el MEF

El MEF destacó que este mecanismo ha sido conveniente, ya que ha permitido:

  • Recibir propuestas constantes del sector financiero
  • Generar mayor competencia entre entidades
  • Diversificar monedas y fuentes de financiamiento
  • Obtener mejores condiciones para el país
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