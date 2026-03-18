Panamá podrá acceder a $12 mil millones para cubrir liquidez del Estado

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó el Decreto No.1-26, que modifica disposiciones previas y preautoriza a la República de Panamá a gestionar estructuras de financiamiento para cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado.
Autorización de financiamiento
El decreto permite al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) suscribir acuerdos con entidades financieras locales e internacionales por un monto acumulado y rotativo de hasta 12 mil millones de dólares.
Estas operaciones podrán ejecutarse en función de las condiciones favorables del mercado, según lo establecido en la normativa.
Objetivo de la medida en Panamá
De acuerdo con el MEF, esta estrategia permitirá:
- Cubrir necesidades estacionales de liquidez
- Cumplir con obligaciones del Estado
- Ejecutar operaciones de manejo de pasivos
Continuidad de estrategia financiera
La medida modifica el Decreto de Gabinete N°.33 de 6 de agosto de 2024 y el Decreto N°.7 de 4 de febrero de 2025, dando continuidad a una política financiera que busca optimizar la gestión de recursos del Estado.
Beneficios señalados por el MEF
El MEF destacó que este mecanismo ha sido conveniente, ya que ha permitido:
- Recibir propuestas constantes del sector financiero
- Generar mayor competencia entre entidades
- Diversificar monedas y fuentes de financiamiento
- Obtener mejores condiciones para el país