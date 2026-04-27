Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 09:06

Registro CEPANIM: qué hacer si olvidaste tu contraseña del portal

¿Olvidaste tu contraseña del CEPANIM? El MEF explica cómo recuperarla paso a paso para acceder al portal de registro.

Clave para completar el registro CEPANIM

Clave para completar el registro CEPANIM

@MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) explicó el procedimiento que deben seguir los beneficiarios del CEPANIM en caso de olvidar la contraseña de acceso al portal de registro.

Paso a paso para recuperar tu contraseña

Si no puedes ingresar al sistema, debes seguir estos pasos:

  • Ingresar al portal de registro de CEPANIM
  • Presionar la opción “Ingresar”
  • Seleccionar “Olvidé mi contraseña”
  • Hacer clic en “Reiniciar contraseña”
  • Colocar tu correo electrónico registrado
  • Presionar “Enviar link”
  • Revisar tu correo y acceder al enlace para restablecer la contraseña
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Recibirás un enlace para restablecer acceso

Una vez completado el proceso, el sistema enviará un enlace a tu correo electrónico, el cual te permitirá crear una nueva contraseña y acceder nuevamente al portal.

  • Verifica que el correo ingresado sea el mismo con el que te registraste
  • Revisa la bandeja de spam o correo no deseado
  • Realiza el proceso desde un dispositivo seguro

Clave para completar el registro CEPANIM

Recuperar el acceso es fundamental para continuar con el proceso de registro y recibir el pago correspondiente a los intereses acumulados del CEPANIM.

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