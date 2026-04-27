Registro CEPANIM: qué hacer si olvidaste tu contraseña del portal

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) explicó el procedimiento que deben seguir los beneficiarios del CEPANIM en caso de olvidar la contraseña de acceso al portal de registro.
Paso a paso para recuperar tu contraseña
Si no puedes ingresar al sistema, debes seguir estos pasos:
- Ingresar al portal de registro de CEPANIM
- Presionar la opción “Ingresar”
- Seleccionar “Olvidé mi contraseña”
- Hacer clic en “Reiniciar contraseña”
- Colocar tu correo electrónico registrado
- Presionar “Enviar link”
- Revisar tu correo y acceder al enlace para restablecer la contraseña
Recibirás un enlace para restablecer acceso
Una vez completado el proceso, el sistema enviará un enlace a tu correo electrónico, el cual te permitirá crear una nueva contraseña y acceder nuevamente al portal.
- Verifica que el correo ingresado sea el mismo con el que te registraste
- Revisa la bandeja de spam o correo no deseado
- Realiza el proceso desde un dispositivo seguro
Clave para completar el registro CEPANIM
Recuperar el acceso es fundamental para continuar con el proceso de registro y recibir el pago correspondiente a los intereses acumulados del CEPANIM.