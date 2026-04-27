Registro CEPANIM: qué hacer si olvidaste tu contraseña del portal

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) explicó el procedimiento que deben seguir los beneficiarios del CEPANIM en caso de olvidar la contraseña de acceso al portal de registro.

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Paso a paso para recuperar tu contraseña

Si no puedes ingresar al sistema, debes seguir estos pasos:

Ingresar al portal de registro de CEPANIM

Presionar la opción “Ingresar”

Seleccionar “Olvidé mi contraseña”

Hacer clic en “Reiniciar contraseña”

Colocar tu correo electrónico registrado

Presionar “Enviar link”

Revisar tu correo y acceder al enlace para restablecer la contraseña

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Recibirás un enlace para restablecer acceso

Una vez completado el proceso, el sistema enviará un enlace a tu correo electrónico, el cual te permitirá crear una nueva contraseña y acceder nuevamente al portal.

Verifica que el correo ingresado sea el mismo con el que te registraste

Revisa la bandeja de spam o correo no deseado

Realiza el proceso desde un dispositivo seguro

Clave para completar el registro CEPANIM

Recuperar el acceso es fundamental para continuar con el proceso de registro y recibir el pago correspondiente a los intereses acumulados del CEPANIM.