Agroferias del IMA para el 29 y 30 de junio en Panamá

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 29 y martes 30 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del lunes y martes Lunes 29 de junio Coclé Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé. Chiriquí Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba. Panamá Este Parque de Cañita, distrito de Chepo. Veraguas Plaza Teresa Urriola de López, Montijo. Martes 30 de junio Coclé Cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón. Herrera Casa local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María. Colón Paseo Marino al lado del Cristo, distrito de Colón. Panamá Oeste Casa local de Las Margaritas, Chame. Chiriquí Cancha comunal de Alto Boquete, distrito de Boquete. Panamá Parque de Cerro Viento, corregimiento de Rufina Alfaro, San Miguelito. Veraguas Casa comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas.

Cancha de El Pedregoso, corregimiento de Calobre. Súmate a las Agroferias del IMA. Productos de calidad y directo del productor a tu hogar.



Revisa los puntos de atención

Desde las 8:00 a.m.

No olvides traer tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/m23KMAGQsw — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 27, 2026