Panamá Nacionales -  27 de junio de 2026 - 16:07

Agroferias del IMA para el 29 y 30 de junio en Panamá

Este es el listado oficial de las Agroferias del IMA programadas para el lunes 29 y martes 30 de junio.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 29 y martes 30 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del lunes y martes

Lunes 29 de junio

Coclé

  • Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé.

Chiriquí

  • Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba.

Panamá Este

  • Parque de Cañita, distrito de Chepo.

Veraguas

  • Plaza Teresa Urriola de López, Montijo.

Martes 30 de junio

Coclé

  • Cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón.

Herrera

  • Casa local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María.

Colón

  • Paseo Marino al lado del Cristo, distrito de Colón.

Panamá Oeste

  • Casa local de Las Margaritas, Chame.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Alto Boquete, distrito de Boquete.

Panamá

  • Parque de Cerro Viento, corregimiento de Rufina Alfaro, San Miguelito.

Veraguas

  • Casa comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas.
  • Cancha de El Pedregoso, corregimiento de Calobre.

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