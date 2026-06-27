Agroferias del IMA para el 29 y 30 de junio en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 29 y martes 30 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del lunes y martes
Lunes 29 de junio
Coclé
- Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé.
Chiriquí
- Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba.
Panamá Este
- Parque de Cañita, distrito de Chepo.
Veraguas
- Plaza Teresa Urriola de López, Montijo.
Martes 30 de junio
Coclé
- Cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón.
Herrera
- Casa local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María.
Colón
- Paseo Marino al lado del Cristo, distrito de Colón.
Panamá Oeste
- Casa local de Las Margaritas, Chame.
Chiriquí
- Cancha comunal de Alto Boquete, distrito de Boquete.
Panamá
- Parque de Cerro Viento, corregimiento de Rufina Alfaro, San Miguelito.
Veraguas
- Casa comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas.
- Cancha de El Pedregoso, corregimiento de Calobre.