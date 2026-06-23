Listado de Agroferias del IMA para el 24 y 25 de junio en Panamá

Agroferias de lIMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 24 y jueves 25 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del 24 y 25 de junio Agroferias del miércoles 24 de junio Chiriquí Cancha comunal de Tijeras, distrito de Boquerón. Panamá Este Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.

Gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá. Colón Parque Público de Portobelo, distrito de Portobelo. Veraguas Casa comunal de La Soledad, distrito de Soná.

Cancha techada de Martín Grande, en Edwin Fábrega, distrito de Santiago. Darién Cancha techada de Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

Casa local de la comunidad de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana. Agroferias del jueves 25 de junio Coclé Cancha sintética de Tambo, en Toabré, distrtio de Penonomé. Veraguas Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.

Casa comunal de Cativé, en el distrito de Soná. Panamá Oeste Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de Remedios, distrito de Remedios. Darién Cuadro de softbol de Rio Iglesias, distrito de Santa Fe. Herrera Plaza San Pedro de Monagrillo, distrito de Chitré. Panamá Gimnasio Reynaldo Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá. Los Santos Jardín comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas. Panamá Este Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo. Súmate a las Agroferias del IMA. Productos de calidad, directo del productor a tu hogar y a buen precio.

Revisa los puntos de atención

Desde las 8:00 a.m.

No olvides traer tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/EZO0EAmmwk — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 23, 2026