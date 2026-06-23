Listado de Agroferias del IMA para el 24 y 25 de junio en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 24 y jueves 25 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del 24 y 25 de junio
Agroferias del miércoles 24 de junio
Chiriquí
- Cancha comunal de Tijeras, distrito de Boquerón.
Panamá Este
- Isla Chepillo, en el distrito de Chepo.
- Gimnasio comunal de La Mesa de San Martín, distrito de Panamá.
Colón
- Parque Público de Portobelo, distrito de Portobelo.
Veraguas
- Casa comunal de La Soledad, distrito de Soná.
- Cancha techada de Martín Grande, en Edwin Fábrega, distrito de Santiago.
Darién
- Cancha techada de Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.
- Casa local de la comunidad de Nuevo Progreso, en Yaviza, distrito de Pinogana.
Agroferias del jueves 25 de junio
Coclé
- Cancha sintética de Tambo, en Toabré, distrtio de Penonomé.
Veraguas
- Cancha techada de Llano Catival, distrito de Mariato.
- Casa comunal de Cativé, en el distrito de Soná.
Panamá Oeste
- Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Remedios, distrito de Remedios.
Darién
- Cuadro de softbol de Rio Iglesias, distrito de Santa Fe.
Herrera
- Plaza San Pedro de Monagrillo, distrito de Chitré.
Panamá
- Gimnasio Reynaldo Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.
Los Santos
- Jardín comunal de Río Hondo, distrito de Las Tablas.
Panamá Este
- Parque de Las Margaritas, distrito de Chepo.