Panamá Nacionales -  20 de junio de 2026 - 14:16

Agroferias del IMA del lunes 22 y martes 23 de junio en Panamá

Este es el listado oficial de las Agroferias del IMA programadas para el lunes 22 y martes 23 de junio.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 22 y martes 23 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA

Lunes 22 de junio

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba.

Martes 23 de junio

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

Coclé

  • Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Casa comunal de Tacifa de Oro, en Parita cabecera.

Colón

  • Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Chagres.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Juan, distrito de San Lorenzo.

Panamá Este

  • Gimnasio de Higuera, en el distrito de Chepo.

Veraguas

  • Cancha techada de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.
  • Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa.

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