Agroferias del IMA del lunes 22 y martes 23 de junio en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 22 y martes 23 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA
Lunes 22 de junio
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.
Chiriquí
- Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba.
Martes 23 de junio
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.
Coclé
- Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Casa comunal de Tacifa de Oro, en Parita cabecera.
Colón
- Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Chagres.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de San Juan, distrito de San Lorenzo.
Panamá Este
- Gimnasio de Higuera, en el distrito de Chepo.
Veraguas
- Cancha techada de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.
- Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa.