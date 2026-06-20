Agroferias del IMA del lunes 22 y martes 23 de junio en Panamá

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 22 y martes 23 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA Lunes 22 de junio Panamá Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco. Chiriquí Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba. Martes 23 de junio Panamá Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá. Coclé Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce. Herrera Casa comunal de Tacifa de Oro, en Parita cabecera. Colón Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Chagres. Panamá Oeste Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de San Juan, distrito de San Lorenzo. Panamá Este Gimnasio de Higuera, en el distrito de Chepo. Veraguas Cancha techada de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.

Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de La Mesa. Aquí están las Agroferias del IMA

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/aOwrViqprZ — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 20, 2026