Defensoría advierte que traslado de reclusos a Coiba podría poner en riesgo estatus de Patrimonio Mundial

La Defensoría del Pueblo informó que se mantiene vigilante ante el traslado de personas privadas de libertad al Parque Nacional Coiba, una reserva natural que ostenta desde el año 2005 la declaratoria de Patrimonio Mundial por la Unesco.

La institución señaló que el cierre definitivo del antiguo Centro Penitenciario de Coiba constituyó un compromiso simbólico internacional del Estado panameño, por lo que su reapertura podría comprometer y poner en riesgo dicha condición de protección global ante el organismo internacional.

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Asimismo, la Defensoría recordó que el artículo 5 de la Ley 44 del 26 de julio de 2004 prohíbe en la isla cualquier edificación, permitiendo únicamente infraestructuras de bajo impacto destinadas al apoyo sostenible del ecoturismo o a la investigación científica, siempre sujetas a lo dispuesto en el Plan de Manejo de la reserva.

Por otro lado, la entidad reiteró la importancia de garantizar los derechos humanos de la población penitenciaria. En ese sentido, enfatizó que cualquier medida debe alinearse estricta y obligatoriamente con lo ordenado en:

La Ley 55 de 2003 , que reorganiza el Sistema Penitenciario.

El Decreto Ejecutivo 393 de 2005 , que reglamenta dicho sistema.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela).