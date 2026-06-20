Panamá Nacionales -  20 de junio de 2026 - 12:21

Defensoría advierte que traslado de reclusos a Coiba podría poner en riesgo estatus de Patrimonio Mundial

La Defensoría recordó que el artículo 5 de la Ley 44 del 26 de julio de 2004 prohíbe en Isla Coiba cualquier edificación.

Defensoría advierte sobre traslado de reclusos a Isla Coiba.

Defensoría advierte sobre traslado de reclusos a Isla Coiba.

@MiAmbientePma
Ana Canto
Por Ana Canto

La Defensoría del Pueblo informó que se mantiene vigilante ante el traslado de personas privadas de libertad al Parque Nacional Coiba, una reserva natural que ostenta desde el año 2005 la declaratoria de Patrimonio Mundial por la Unesco.

La institución señaló que el cierre definitivo del antiguo Centro Penitenciario de Coiba constituyó un compromiso simbólico internacional del Estado panameño, por lo que su reapertura podría comprometer y poner en riesgo dicha condición de protección global ante el organismo internacional.

Asimismo, la Defensoría recordó que el artículo 5 de la Ley 44 del 26 de julio de 2004 prohíbe en la isla cualquier edificación, permitiendo únicamente infraestructuras de bajo impacto destinadas al apoyo sostenible del ecoturismo o a la investigación científica, siempre sujetas a lo dispuesto en el Plan de Manejo de la reserva.

Por otro lado, la entidad reiteró la importancia de garantizar los derechos humanos de la población penitenciaria. En ese sentido, enfatizó que cualquier medida debe alinearse estricta y obligatoriamente con lo ordenado en:

  • La Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario.

  • El Decreto Ejecutivo 393 de 2005, que reglamenta dicho sistema.

  • Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela).

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería aplaza el sorteo del Gordito del Zodiaco de junio para el 3 de julio

Estas son las fechas de pago del Décimo Tercer Mes para los funcionarios en 2026

Embajada de Panamá en Canadá emite recomendaciones para quienes visiten las Cataratas del Niágara

Recomendadas

Más Noticias