Mulino es invitado como orador principal a la Cumbre Anual Concordia 2026 en Nueva York

Mulino es invitado como orador principal a la Cumbre Anual Concordia 2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , recibió una invitación formal para participar como orador principal en la Cumbre Anual Concordia 2026, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

La invitación fue entregada por Matthew Swift durante una reunión realizada en el Palacio de Las Garzas, junto a los directivos de la organización Benjamin Plummer y Liam Loughlin.

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Tercer año consecutivo como invitado

De acuerdo con la información oficial, el mandatario panameño ha sido invitado de honor por tercer año consecutivo a este foro internacional, que se desarrolla de manera paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La cumbre reúne cada año a líderes empresariales, gubernamentales y sociales con el objetivo de impulsar el diálogo y promover alianzas que generen impacto social positivo a nivel global.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió una invitación formal para participar como orador principal en la Cumbre Anual de Concordia 2026, que se celebrará en Nueva York del 20 al 23 de septiembre de este año.



El encuentro que reúne anualmente a los líderes… pic.twitter.com/krHGGwz6tl — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Líderes y empresarios de talla mundial

Entre los participantes destacados que han formado parte del foro se encuentran:

Prince Harry

Safra Catz

Eric Yuan

Recep Tayyip Erdoan

Tony Blair

Dara Khosrowshahi

Albert Bourla

Temas que marcarán la agenda

La edición 2026 abordará asuntos de relevancia internacional como:

Inteligencia artificial y equidad digital

Derechos humanos y progreso social

Salud global y desafíos sanitarios

Economía y comercio internacional

Energía y transición ambiental

Democracia y riesgos geopolíticos

La participación de Panamá en este escenario internacional permitirá exponer la visión del país sobre temas estratégicos y fortalecer vínculos con líderes de distintos sectores a nivel mundial.