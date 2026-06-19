Estados Unidos Nacionales -  19 de junio de 2026 - 17:58

Mulino es invitado como orador principal a la Cumbre Anual Concordia 2026 en Nueva York

El presidente José Raúl Mulino recibió una invitación para participar como orador principal en la Cumbre Anual Concordia 2026.

Mulino es invitado como orador principal a la Cumbre Anual Concordia 2026

Mulino es invitado como orador principal a la Cumbre Anual Concordia 2026

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió una invitación formal para participar como orador principal en la Cumbre Anual Concordia 2026, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York.

La invitación fue entregada por Matthew Swift durante una reunión realizada en el Palacio de Las Garzas, junto a los directivos de la organización Benjamin Plummer y Liam Loughlin.

Contenido relacionado: Atentado contra la presidenta de Costa Rica: Mulino condena el acto y expresa su respaldo

Tercer año consecutivo como invitado

De acuerdo con la información oficial, el mandatario panameño ha sido invitado de honor por tercer año consecutivo a este foro internacional, que se desarrolla de manera paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La cumbre reúne cada año a líderes empresariales, gubernamentales y sociales con el objetivo de impulsar el diálogo y promover alianzas que generen impacto social positivo a nivel global.

Líderes y empresarios de talla mundial

Entre los participantes destacados que han formado parte del foro se encuentran:

  • Prince Harry
  • Safra Catz
  • Eric Yuan
  • Recep Tayyip Erdoan
  • Tony Blair
  • Dara Khosrowshahi
  • Albert Bourla

Temas que marcarán la agenda

La edición 2026 abordará asuntos de relevancia internacional como:

  • Inteligencia artificial y equidad digital
  • Derechos humanos y progreso social
  • Salud global y desafíos sanitarios
  • Economía y comercio internacional
  • Energía y transición ambiental
  • Democracia y riesgos geopolíticos

La participación de Panamá en este escenario internacional permitirá exponer la visión del país sobre temas estratégicos y fortalecer vínculos con líderes de distintos sectores a nivel mundial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino afirma que hay una investigación profunda por la fuga de 195 presos de La Joyita

Presidente Mulino justifica uso de Coiba para recluir a reos de alta peligrosidad

Presidente Mulino sanciona ley que amplía horarios de atención en centros de salud

Recomendadas

Más Noticias