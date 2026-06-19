Mulino es invitado como orador principal a la Cumbre Anual Concordia 2026 en Nueva York

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió una invitación formal para participar como orador principal en la Cumbre Anual Concordia 2026, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York.
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Tercer año consecutivo como invitado
De acuerdo con la información oficial, el mandatario panameño ha sido invitado de honor por tercer año consecutivo a este foro internacional, que se desarrolla de manera paralela a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La cumbre reúne cada año a líderes empresariales, gubernamentales y sociales con el objetivo de impulsar el diálogo y promover alianzas que generen impacto social positivo a nivel global.
Líderes y empresarios de talla mundial
Entre los participantes destacados que han formado parte del foro se encuentran:
- Prince Harry
- Safra Catz
- Eric Yuan
- Recep Tayyip Erdoan
- Tony Blair
- Dara Khosrowshahi
- Albert Bourla
Temas que marcarán la agenda
La edición 2026 abordará asuntos de relevancia internacional como:
- Inteligencia artificial y equidad digital
- Derechos humanos y progreso social
- Salud global y desafíos sanitarios
- Economía y comercio internacional
- Energía y transición ambiental
- Democracia y riesgos geopolíticos
La participación de Panamá en este escenario internacional permitirá exponer la visión del país sobre temas estratégicos y fortalecer vínculos con líderes de distintos sectores a nivel mundial.