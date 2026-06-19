Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 15:38

Fraude de paternidad será castigado con cárcel y multas tras sanción presidencial

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 535, que establece penas de prisión y multas para quienes incurran en fraude de paternidad en Panamá.

Fraude de paternidad: ¿Qué establece la Ley 535?

Fraude de paternidad: ¿Qué establece la Ley 535?

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 535, que establece sanciones penales para los casos de fraude de paternidad en Panamá.

La nueva normativa fue promulgada este viernes mediante su publicación en la Gaceta Oficial y adiciona un artículo al Código Penal para castigar conductas relacionadas con el engaño sobre la verdadera paternidad biológica de un menor.

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Fraude de paternidad: ¿Qué establece la Ley 535?

La ley dispone penas de dos a cinco años de prisión y multas de 100 a 500 días multa para quien:

  • Induzca a un hombre a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo.
  • Oculte información sobre la verdadera paternidad biológica.
  • Altere o falsee datos relacionados con la filiación.
  • Mantenga deliberadamente el engaño respecto a la identidad del padre biológico.

La medida busca sancionar las acciones fraudulentas que afecten el derecho a conocer la verdadera filiación y las consecuencias legales derivadas de ella.

Proyecto fue impulsado en la Asamblea Nacional

La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional de Panamá por el diputado Jairo Salazar, quien promovió la incorporación de este nuevo delito dentro del ordenamiento jurídico panameño.

Con la entrada en vigor de la Ley 535, Panamá establece por primera vez sanciones específicas para los casos de fraude de paternidad, incorporando este tipo de conducta al ámbito penal.

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