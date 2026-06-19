Metro de Panamá anuncia cambio de horario en la estación Albrook

El Metro de Panamá informó que este domingo 21 de junio la estación Albrook abrirá al público a partir de las 9:00 a.m., debido a trabajos de instalación de una nueva estructura en el techo.

Estas labores forman parte del proyecto de integración entre la Línea 1 y la futura expansión del sistema de transporte.

Operación parcial de la Línea 1 del Metro de Panamá

El servicio de la Metro de Panamá en la Línea 1 funcionará con normalidad entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita desde las 7:00 a.m., permitiendo la movilidad de los usuarios en el resto del corredor.

Contenido de interés: Fraude de paternidad será castigado con cárcel y multas tras sanción presidencial

.@elmetrodepanama informó que este domingo 21 de junio la estación de Albrook abrirá a las 9:00 a.m., debido a los trabajos de instalación de la nueva estructura del techo.



La Línea 1 operará normalmente entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita desde las 7:00 a.m.



Estas… pic.twitter.com/nDoXnESjzI — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Las autoridades explicaron que los trabajos son necesarios para avanzar en las obras de integración entre la Línea 1 y la Línea 3, una de las expansiones más importantes del sistema ferroviario urbano.

Recomendaciones a los usuarios

El Metro recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y considerar el cambio de horario en la estación Albrook, especialmente durante las primeras horas de operación del domingo.

Las obras buscan mejorar la infraestructura y la conexión del sistema, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y seguro a los usuarios.