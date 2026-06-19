Metro de Panamá anuncia cambio de horario en la estación Albrook

El Metro de Panamá informó que este domingo 21 de junio la estación Albrook abrirá al público a partir de las 9:00 a.m., debido a trabajos de instalación de una nueva estructura en el techo.
Operación parcial de la Línea 1 del Metro de Panamá
El servicio de la Metro de Panamá en la Línea 1 funcionará con normalidad entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita desde las 7:00 a.m., permitiendo la movilidad de los usuarios en el resto del corredor.
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Las autoridades explicaron que los trabajos son necesarios para avanzar en las obras de integración entre la Línea 1 y la Línea 3, una de las expansiones más importantes del sistema ferroviario urbano.
Recomendaciones a los usuarios
El Metro recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y considerar el cambio de horario en la estación Albrook, especialmente durante las primeras horas de operación del domingo.
Las obras buscan mejorar la infraestructura y la conexión del sistema, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y seguro a los usuarios.