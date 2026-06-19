Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 16:16

Metro de Panamá anuncia cambio de horario en la estación Albrook

El Metro de Panamá informó ajustes en la estación Albrook este domingo 21 de junio por trabajos de techo. La Línea 1 operará parcialmente desde las 7:00 a.m.

Operación parcial de la Línea 1 del Metro de Panamá

Operación parcial de la Línea 1 del Metro de Panamá

@elmetrodepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó que este domingo 21 de junio la estación Albrook abrirá al público a partir de las 9:00 a.m., debido a trabajos de instalación de una nueva estructura en el techo.

Estas labores forman parte del proyecto de integración entre la Línea 1 y la futura expansión del sistema de transporte.

Operación parcial de la Línea 1 del Metro de Panamá

El servicio de la Metro de Panamá en la Línea 1 funcionará con normalidad entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita desde las 7:00 a.m., permitiendo la movilidad de los usuarios en el resto del corredor.

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Las autoridades explicaron que los trabajos son necesarios para avanzar en las obras de integración entre la Línea 1 y la Línea 3, una de las expansiones más importantes del sistema ferroviario urbano.

Recomendaciones a los usuarios

El Metro recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y considerar el cambio de horario en la estación Albrook, especialmente durante las primeras horas de operación del domingo.

Las obras buscan mejorar la infraestructura y la conexión del sistema, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficiente y seguro a los usuarios.

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