Presidente Mulino sanciona ley que amplía horarios de atención en centros de salud

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 528, que establece la ampliación de los horarios de atención en los centros de salud del país con el objetivo de facilitar el acceso de la población a los servicios médicos.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la atención primaria y responder a la creciente demanda de consultas y servicios de salud en distintas regiones del país.

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Horarios priorizarán centros con mayor demanda

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, explicó que la implementación de la nueva ley se realizará de manera progresiva, dando prioridad a las instalaciones que registran una mayor cantidad de pacientes.

Indicó que varios centros de salud ya cuentan con horarios extendidos, por lo que la normativa permitirá fortalecer y ampliar esta estrategia en otras instalaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2066575825684594877?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 528 que extiende los horarios de atención en centros de salud.



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Algunos centros ya atienden hasta las 11 de la noche

Zambrano detalló que actualmente existen centros de salud que operan más allá del horario regular, alcanzando las 7:00 p.m. y, en algunos casos, las 11:00 p.m.

Añadió que la ampliación de horarios no depende únicamente de la contratación de médicos y personal de enfermería, sino que requiere una planificación integral que incluye recursos humanos, seguridad, servicios administrativos, mantenimiento, abastecimiento de medicamentos y otros aspectos logísticos.

Buscan mejorar el acceso a los servicios médicos

Con la entrada en vigor de la Ley 528, las autoridades esperan ofrecer una mayor cobertura de atención, reducir los tiempos de espera y brindar alternativas a las personas que no pueden acudir a las instalaciones de salud durante el horario habitual.

El Ministerio de Salud adelantó que continuará evaluando las necesidades de cada región para determinar qué centros serán incorporados progresivamente al esquema de atención extendida.