Presidente Mulino justifica uso de Coiba para recluir a reos de alta peligrosidad

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la decisión de mantener a privados de libertad de alta peligrosidad en instalaciones ubicadas en Coiba y aseguró que la medida responde a criterios de seguridad nacional.

Durante su conferencia semanal, el mandatario explicó que la base utilizada fue construida durante su gestión como ministro de Seguridad Pública y que las instalaciones no se encuentran dentro del Parque Nacional Coiba.

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Mulino asegura que no existe afectación ambiental

El jefe del Ejecutivo afirmó que actualmente unas 29 personas consideradas de alta peligrosidad permanecen bajo custodia en un centro administrado por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Según explicó, los detenidos no se encuentran circulando libremente en la isla, sino recluidos en instalaciones de seguridad debidamente controladas.

"Coiba es una base que yo hice siendo ministro de Seguridad", expresó Mulino, quien además señaló que la operación no genera daños ecológicos ni afecta las áreas protegidas de la isla.

Cuestiona críticas tras impacto de la migración irregular en Darién

El presidente manifestó que respeta las opiniones contrarias a la medida, aunque cuestionó algunos señalamientos en torno al uso de Coiba para albergar reos de alta peligrosidad.

“El traslado a Isla Coiba fue realizado de acuerdo con necesidades de la seguridad nacional y esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino de la seguridad de los panameños. Coiba es una base que yo hice siendo ministro de seguridad, y en aquel momento consultamos a… pic.twitter.com/u4uFDnINvI — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Mulino comparó estas críticas con los daños ambientales y sociales ocasionados durante años por el flujo de migrantes irregulares a través de la selva del Darién, tema que también ha generado preocupación nacional e internacional.

Reos en Coiba: "Primero están las víctimas"

El mandatario reiteró que respalda el respeto a los derechos humanos, pero enfatizó que la prioridad debe estar en la protección de las víctimas de los delitos.

Asimismo, criticó que algunos sectores cuestionen las condiciones de reclusión mientras, según dijo, no muestran la misma preocupación por los hechos violentos cometidos por determinados delincuentes.

Mulino también se refirió al uso indebido de teléfonos celulares dentro de los centros penitenciarios y aseguró que el Estado no puede permitir que las cárceles sean utilizadas para coordinar actividades criminales o estafas desde el interior de los penales.

“Estos presos de alta peligrosidad que operan desde las cárceles no están sueltos por la isla, que es la impresión que dan muchas de las manifestaciones, Están detenidos en el centro del Senan, el mismo centro donde van detenidos quienes hacen daño ambiental en los alrededores de… pic.twitter.com/Q3FIRbDAWZ — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

El jefe del Ejecutivo indicó que recientes incidentes, incluida la fuga registrada en La Joya, evidencian fallas dentro del sistema penitenciario. Según sostuvo, este tipo de hechos solo pueden ocurrir por deficiencias en los controles o por posibles actos de complicidad dentro de los centros de detención.