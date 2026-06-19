Panamá Nacionales -  19 de junio de 2026 - 14:53

Tribunal confirma medida cautelar contra Zenia Vásquez

El Tribunal de Apelaciones confirmó la medida de detención domiciliaria impuesta a la exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez.

Defensa argumenta arraigo familiar en apelación de Zenia Vásquez. 

Defensa argumenta arraigo familiar en apelación de Zenia Vásquez. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Tribunal de Apelaciones confirmó este viernes la medida cautelar de detención domiciliaria contra Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría General de la República, quien es investigada por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Durante la audiencia, la defensa de Vásquez solicitó la revocatoria de la medida, argumentando que existen inconsistencias y errores en los informes elaborados por la Contraloría que sustentan la investigación.

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Los abogados también señalaron que la exfuncionaria mantiene un fuerte arraigo familiar, incluyendo la responsabilidad del cuidado de una hija con discapacidad, por lo que consideraron que no representa riesgo de fuga ni de afectación al proceso judicial.

Defensa de Zenia Vásquez cuestiona informe de la Contraloría

Asimismo, sostuvieron que Vásquez contaba con un patrimonio previo al período bajo investigación y mencionaron criterios de organismos internacionales relacionados con la aplicación de medidas cautelares menos severas.

Pese a los argumentos presentados por la defensa, el Tribunal de Apelaciones decidió mantener la detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones por el supuesto enriquecimiento injustificado.

El proceso forma parte de las pesquisas que adelantan las autoridades para determinar el origen y la legalidad de bienes y recursos atribuidos a la exfuncionaria.

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