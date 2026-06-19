Calendario de entrega de tarjetas del IFARHU: así avanza el proceso para estudiantes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que en las próximas semanas anunciará el calendario de entrega de tarjetas ACH. Estas herramientas se utilizarán para el depósito del programa PASE-U, el Concurso General de Becas, Becas por Discapacidad y Puesto Distinguido.

La medida busca disminuir progresivamente la emisión de cheques, un proceso que anualmente representa un costo aproximado de un millón de balboas para la institución.

Es fundamental que los padres de familia o tutores legales tengan en cuenta que los fondos depositados únicamente podrán utilizarse para la compra de útiles escolares, alimentos, medicamentos, así como para el pago del transporte en el Metro de Panamá y MiBus (MetroBus).

¿Qué pagos del IFARHU se van a depositar?

El IFARHU tiene contemplado realizar el desembolso del primer y segundo pago de 2026 del PASE-U, los cuales corresponden a los periodos de matrícula y a la asistencia a la Escuela para Padres del Ministerio de Educación (Meduca). Asimismo, se gestionarán los depósitos de las becas vigentes.

Corresponsabilidad de los padres de familia

Representantes del IFARHU aclararon en una entrevista para SERTV Noticias que los padres de familia tienen la obligación de entregar el recibo de matrícula antes del inicio del año escolar. De igual forma, tras culminar cada trimestre, deberán presentar los boletines correspondientes en un periodo no mayor a un mes.