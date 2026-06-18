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Presidente Mulino afirma que hay una investigación profunda por la fuga de 195 presos de La Joyita

El presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló que existe una investigación profunda sobre la fuga de 195 presos del Centro Penitenciario La Joyita y la prioridad es recapturar a los evadidos y que lsos responsables paguen. También envió un mensaje a los jugadores de la Selección Nacional tras caer 0-1 ante Ghana, y agradeció por la garra y pasíon mostrada en el encuentro, a pesar de que el resultado no fue el esperado.