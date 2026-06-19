CEPANIM: así puedes consultar si debes asistir a retirar el certificado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la entrega del Certificado de Pago Negociable por Interés de Mora (CEPANIM) ya inició en la ciudad de Panamá desde el 15 de junio de 2026, mientras que en el resto del país comenzará a partir del 22 de junio.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Cómo verificar tu cita del CEPANIM

Los beneficiarios pueden consultar si deben asistir al retiro del certificado ingresando al portal oficial: CEPANIM MEF

Una vez dentro, deben iniciar sesión con el número enviado al correo electrónico registrado y verificar el estado del trámite.

Información que puedes ver en la plataforma

¿Ya verificaste el estado de tu solicitud de CEPANIM?

Recuerda que mantenerte al tanto de tu trámite es muy sencillo. Una vez que tu cita sea asignada por el sistema, podrás visualizar todos los detalles importantes para tu atención:

•Fecha

•Hora

•Mesa de atención



No lo… pic.twitter.com/iN2hm5NQ7d — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 18, 2026

Cuando la cita es asignada, el sistema mostrará los siguientes datos:

Fecha de atención

Hora de la cita

Mesa asignada

Si la cita aún no aparece, el trámite se mantiene en proceso de validación.

Entrega en la ciudad de Panamá

Actualmente, la atención se realiza en el Centro de Convenciones Megápolis, donde se atiende mediante citas programadas a los beneficiarios de la provincia de Panamá.

Las autoridades reiteraron que es importante revisar frecuentemente la plataforma para evitar contratiempos y asistir únicamente en la fecha y hora asignadas. A partir del 22 de junio de 2026, el proceso se extenderá al resto del país, siguiendo el cronograma establecido por el MEF.