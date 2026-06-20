Embajada de Panamá en Canadá emite recomendaciones para quienes visiten las Cataratas del Niágara

Embajada de Panamá en Canadá emite recomendaciones para connacionales.

Por Ana Canto La Embajada de Panamá en Canadá informó que, de acuerdo con la información oficial disponible, hasta el momento no se reportan ciudadanos panameños retenidos ni detenidos temporalmente en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos.

No obstante, la misión diplomática emitió un aviso dirigido a los connacionales que visiten la zona turística de las Cataratas del Niágara, advirtiendo que la extrema cercanía con el límite fronterizo puede generar confusiones viales.

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