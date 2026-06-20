Embajada de Panamá en Canadá emite recomendaciones para quienes visiten las Cataratas del Niágara

La Embajada de Panamá en Canadá informó que, de acuerdo con la información oficial disponible, hasta el momento no se reportan ciudadanos panameños retenidos ni detenidos temporalmente en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos.
Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a los viajeros:
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Conducir con máxima atención y revisar cuidadosamente todas las señalizaciones viales.
Verificar y planificar las rutas de navegación digital antes de emprender el viaje.
Prestar especial cuidado para evitar ingresar de forma inadvertida a los puentes internacionales con dirección hacia el territorio estadounidense.
Finalmente, la Embajada de Panamá en Canadá y el Consulado General de Panamá en Toronto reiteraron que se mantienen a disposición para brindar orientación y asistencia oportuna a los ciudadanos panameños ante cualquier situación que pueda afectarles. Asimismo, exhortaron a la comunidad a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.